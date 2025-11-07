ソフトバンクは７日、２０２６年のコーチングスタッフを発表した。今季は２軍を担当した細川亨バッテリーコーチが１軍へ。打撃コーチ兼スキルコーチに長谷川勇也氏が就任した。発表されたコーチは以下の通り。【２０２６年コーチングスタッフ】監督小久保裕紀投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーター（投手）倉野信次投手コーチ（ブルペン）若田部健一投手コーチ（ブルペン補佐）中田賢一野手チーフコーチ村松有