【実物大νガンダム立像冬季限定25-26Ver.ライトアップ】 実施期間：11月29日～2026年3月13日 点灯時間：19時～21時 ※点灯式を行なう初日のみ18時30分ごろから点灯予定 場所：三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1Fフォレストパーク（屋外） 入場・観覧：無料 創通とバンダイナムコフィルムワ&#1254