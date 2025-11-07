物価高が問題視される昨今。株式会社ジョイフルは、家計に頭を抱える子育て世代を応援するべく、対象の「キッズメニュー」(5品）を半額で利用できるキャンペーンを実施する。販売期間は、2025年11月11日(火)15時〜11月20日(木)15時まで。※「ジョイフル公式アプリ」の会員限定企画、文中価格は全て税込表記【対象メニュー】・キッズハンバーグプレート・キッズミックスフライプレート・キッズうどんプレート・キッズカレープレート