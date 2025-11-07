タレントの上原さくらが5日に自身のアメブロを更新し、5日間熱が下がらない娘を連れて3度目の小児科を受診したことを報告した。この日、上原は「まさかで娘、今日も小児科に連れて行きました」と切り出し「今日は登園する気満々だったのに、信じられない事に昨夜また発熱したんです」と娘が再び発熱したことを明かした。続けて「インフルコロナアデノ溶連菌全て陰性だったのに心配過ぎて今日も行く事にしました」と3度目の受診に至