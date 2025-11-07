FC町田ゼルビアは7日、神村学園FW徳村楓大の2026シーズン加入が内定したことをクラブ公式サイト上で発表した。町田のクラブ公式サイトには、次のように徳村のコメントが掲載されている。「来シーズンよりFC町田ゼルビアに加入することが決まりました、徳村楓大です。幼い頃からの目標だったプロサッカー選手としてのキャリアを、歴史と伝統のあるFC町田ゼルビアという素晴らしいクラブでスタートできることを心から嬉しく思い