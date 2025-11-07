タレントの手島優が5日に自身のアメブロを更新し、タレントの森戸知沙希に親子揃って誕生日を祝ってもらったことを報告した。この日、手島は「森戸ちゃんがお誕生日のお祝いしてくれましたぁん うれしぃ〜」と報告。さらに「てじっ子のお誕生日祝いにと、わざわざ帽子を編んできてくれたのです」と森戸からの手編みの帽子のプレゼントを公開し「てじっ子お気に入り過ぎてお家でも被ってます」と息子が気に入っている様子を明かした