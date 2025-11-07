ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、今年7月に自動車事故に伴う火災により28歳で逝去した同国代表FWディオゴ・ジョッタの葬儀に出席しなかった理由について語っている。現地時間6日、スペインメディア『マルカ』が伝えている。ウルヴァーハンプトンやリヴァプール、そしてポルトガル代表の主力FWとして活躍してきたジョッタは、今年7月3日の深夜0時半頃にスペインのA52高速道路を走行中、交通事故に伴う火災により