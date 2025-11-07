日本サッカー協会が11月７日、イングランド遠征を行なうU-22日本代表のメンバーを発表した。ロサンゼルス五輪に向けて2005年生まれ以降の選手が名を連ね、市原吏音、高橋仁胡、小杉啓太、ピサノアレックス幸冬堀尾ら有望株が選出された。メンバーは以下の通り。GK 12 小林将天（FC東京）１ ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）23 荒木琉偉（ガンバ大阪）DF 26 小泉佳絃（明治大）５ 市原吏音（RB大宮