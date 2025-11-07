プロボディボーダーであり、タレントとしても活躍する白波瀬海来（しらはせ・かいら）が、初のデジタルフォトエッセイ『Kai - La 〜海からの贈り物〜』を11月21日に発売する。世界の海を舞台に活動を続けてきた彼女が、これまでの道のりと“海への想い”を写真とエッセイで紡いだ、まさに「生きる証」ともいえる一冊だ。【写真】健康美ボディ！ビキニ姿の白波瀬海来本作は、白波瀬が掲げてきた“海と共に生きる”というテーマ