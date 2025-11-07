きのう昼ごろ山形市のマンションのベランダに侵入した疑いで、大学講師の男（３４）が逮捕されました。 【写真を見る】大学講師の34歳男逮捕深夜にマンションのベランダに侵入男と家の人は面識なし（山形） 住居侵入の容疑で逮捕されたのは山形市小白川町に住む大学講師の男（３４）です。 警察によりますと、男はきのう午後０時４０分頃、山形市のマンションの２階のベランダに侵入した疑いが持たれています。 当時、部屋