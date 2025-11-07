とんかつチェーン「松のや」は、11月12日午後3時から「超厚切りロースかつ」を全国で発売する(一部店舗を除く)。「ロースかつ」は熟成チルドポークを使い、特製生パン粉で仕上げた「松のや」の看板商品。「超厚切りロースかつ」は、通常メニューと比べて肉の大きさを約2倍にした。基本の「超厚切りロースかつ定食」は、税込1,030円で提供。鬼おろしポン酢などをトッピングしたメニューや唐揚げなどを盛合せた定食も展開する。「超