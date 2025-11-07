将棋の藤井聡太竜王（２３）に佐々木勇気八段（３１）が挑戦する最高棋戦「第３８期竜王戦七番勝負」（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第４局が、１２、１３日、京都競馬場（京都市伏見区）で行われる。日本中央競馬会（ＪＲＡ）の競馬場で将棋の公式戦が開催されるのは初めて。数々の名レースが繰り広げられた地で、新たな歴史が刻まれる。（中島高幸、夏井崇裕）京都競馬場は今年１２月に開設１００周年