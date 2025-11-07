同じ警察署に勤務する女性職員の体を触ったとして、警視庁は7日、不同意わいせつの疑いで、30代の男性巡査長を書類送検し、停職1カ月の懲戒処分にした。巡査長は同日付で依願退職した。捜査関係者への取材で分かった。