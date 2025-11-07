ソフトバンクは7日、2026年コーチングスタッフを発表した。2026年コーチングスタッフは以下の通り。◆ 1軍監督：小久保裕紀投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター（投手）：倉野信次投手コーチ（ブルペン）：若田部健一投手コーチ（ブルペン補佐）：中田賢一野手チーフコーチ：村松有人打撃コーチ兼スキルコーチ：長谷川勇也内野守備走塁兼作戦コーチ：本多雄一外野守備走塁兼作戦コーチ：大西崇之バッテリーコーチ：