ダルビッシュ有投手や松井裕樹投手が所属するパドレスが日本時間7日、公式Xで新監督の就任を報告しました。パドレスはマイク・シルト前監督が同14日に退任。後任には現役時代に投手として活躍したクレイグ・スタメン氏が抜擢されました。スタメン監督は2009年にナショナルズでメジャーデビューを果たすと、主に中継ぎ投手として活躍。2017年から2022年まではパドレスでプレーし、その後はマイナーに移り2023年8月4日にキャリアを終