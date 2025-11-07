NCT WISHの日本1stミニアルバム収録曲『Dreamcatcher』が、11月6日に先行公開された。【写真】リクのホテル写真「え、彼氏？」NCT WISHの日本1stミニアルバム『WISHLIST』に収録されている『Dreamcatcher』は、11月6日18時に各グローバル音楽プラットフォームで公開され、ユーチューブのSMTOWNチャンネルなどを通じてスペシャルビデオも同時に公開。世界中のファンから高い関心を集めている。新曲『Dreamcatcher』は、幻想的なシン