【モデルプレス＝2025/11/07】Snow Manの向井康二が、5日放送のTBS系バラエティ番組「ニノなのに」（毎週水曜よる8時54分〜）に出演。ジュニア時代にアルバイトを経験していたことを明かした。【写真】アルバイトに励むSnow Man向井康二◆向井康二、ジュニア時代に中華料理屋でバイトこの日は、番組の企画でタイ料理屋にてアルバイトをすることになった向井。そこでアルバイトの経験について聞かれると「昔中華料理店でバイトして