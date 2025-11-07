ドジャースが６日（日本時間７日）、マックス・マンシー三塁手との年俸１０００万ドル（約１５億３０００万円）、アレックス・ベシア投手との３５５万ドル（約５億４０００万円）の球団オプションを行使。両者の残留が決まった。米大リーグ公式サイトによれば、３５歳のマンシーは過去２シーズンでわずか１７３試合の出場にとどまっているが、健康であればドジャース打線の重要な歯車となってきた。今季は最初の１か月で打撃成