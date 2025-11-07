◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル＝１着馬にチャンピオンズＣの優先出走権）＝１１月７日、栗東トレセンアウトレンジ（牡５歳、栗東・大久保龍志厩舎、父レガーロ）が重賞３勝目（交流重賞含む）で、今後の大一番へ弾みをつける。この日は坂路を６１秒６―１５秒２でキャンター。大久保調教師は「年相応に力はつけてくれている」と昨年２着からのパワーアップに手応えをにじませた。前走の