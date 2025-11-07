Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は７日、ＯＢの河合竜二氏（４７）が１２月１２日付でＧＭ職に就任すると発表した。同日、会見に応じた河合氏は「迷いもあったが、２２年の経験をサッカー界に還元したい、このクラブの力になりたいという思いで、引き受けさせてもらった。熱い気持ちでこのクラブのために尽力して参りたい」と抱負を口にした。河合氏は１９９７年、埼玉・西武台高から浦和入り。０３年に横浜Ｍに完全移籍後、センタ