１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向けて宮崎で強化合宿中の巨人・大勢投手が７日、ブルペンで投球練習を行い、ピッチコム（サイン伝達用電子機器）も用いて計１１球を投げ込んだ。ブルペン投球練習後に、同じ守護神候補で今季４６セーブでタイトルを獲得した中日・松山晋也投手の投球練習に熱視線。食い入るように見つめ、１学年下右腕の“豪球”に