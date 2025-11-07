■台風26号台風26号は、7日(金)午前9時現在、フィリピンの東を北西に進んでいます。このあと来週前半にかけては進路を次第に北よりに変える予想です。台風周辺の湿った空気が流れ込み、南西諸島では週明け10日(月)から雨が強まるおそれがあります。台風が近づく近づかないにかかわらず、大雨への備えや食料の備蓄など確認しておきましょう。◎全国の天気北海道は雪や雨で、夜にかけて市街地でも雪の積もる所があるでしょう。東北も