無許可で接待行為をしたとして、東京・新宿区歌舞伎町のコンセプトカフェの経営者が逮捕されました。警視庁によりますと、谷奥亮容疑者は今月4日、経営する歌舞伎町のコンセプトカフェ「ZooBOX」の店内で、無許可で女性キャストが席に座り、談笑するなどの接待行為をさせた疑いがもたれています。また、17歳の少女を店で働かせた疑いでも追送検されています。谷奥容疑者はマイナンバーカードで少女の年齢を確認していましたが「接