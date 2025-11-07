世界中で愛される「メイベリン ニューヨーク」と、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」が夢のコラボを実現！2025年12月20日（土）より数量限定で登場します。メイベリンの人気No.1アイテム「スカイハイ」「フィットミー リキッド ファンデーションR」「SPステイ ヴィニルインク」「ハイパーシャープ ライナーR」が、ハローキティの愛らしいデザインでドレス