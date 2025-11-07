取材に応じる福岡県の服部誠太郎知事＝7日午後、福岡県庁トヨタ自動車が、福岡県苅田町で進めている電気自動車（EV）向け電池工場の建設計画を再延期することが7日、分かった。世界的な需要減速を踏まえ、事業計画を見直す。服部誠太郎知事が県庁で記者団に明らかにした。服部氏によると、6日にトヨタの佐藤恒治社長らと福岡市で面会した際、トヨタ側から「今後1年程度かけ、幅広に新たな事業計画を策定していきたい」と説明を