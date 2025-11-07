NHKは、2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』のキービジュアルを公開しました。【写真】語りを務める安藤サクラさんあわせて、語りを安藤サクラさん、音楽を木村秀彬さんが務めることも発表されています。放送開始日は2026年1月4日（日）で、初回は15分拡大版として放送予定に。戦国から太平の世へと移り変わる激動の時代を、豊臣秀吉とその弟・秀長がどう生きたかを描く本作。天下統一を目指す兄と、それを支える知将の弟――二人の