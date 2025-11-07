急遽ナオが沖縄旅行に同行することになりました。もともと家族で行きたかったので、とても嬉しかったです。ただ前にアミューズメントパークに行ったときのようにつまらなそうにされてはイヤだというのが正直な気持ちでした。ずっとナオに気をつかっていたのに、今さら同行されても……と思ったのです。でも沖縄でのナオは、付き合っていた頃のように明るく笑っていました。だから、俺たち家族はまたアウトドアを楽しむことができる