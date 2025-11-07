インバースネットは、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から16インチフルHD液晶のゲーミングノートPC「VNシリーズ」の販売を開始したことを発表した。 「VNシリーズ」は、インテル Core 7 プロセッサー 250Hと、NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載したゲーミングノートPCだ。16インチの画面サイズにリフレッシュレート165Hzの液晶を採用している。アスペクト