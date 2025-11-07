長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、11月7日（金）〜2026年1月5日（月）まで、本場ヨーロッパのクリスマス体験を楽しめる「European Holy Christmas（ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス）」を開催。これに先駆けて、11月5日（水）に開催されたプレスプレビューでは、今年初登場の“グランド・シャンデリアツリー”の初点灯が行われ、クリスマスムード一色の輝きに包まれた。【写真】幻想的な美しさ！「ヨーロピアン・ホ