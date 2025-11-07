＜ACNチャンピオンシップ2日目◇7日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、21歳のアマチュア・小林匠、大槻智春がトータル8アンダー・首位に並んでいる。【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼1打差3位に堀川未来夢。2打差4位タイに河本力と杉浦悠太、3打差6位タイには賞金ランキング1位の生源寺龍憲、小平智、木下稜介、岩崎亜久竜ら7人が続いてい