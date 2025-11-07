＜TOTOジャパンクラシック2日目◇7日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会の第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、高橋彩華と申ジエ（韓国）がトータル9アンダー・首位に並んでいる。【写真】馬場咲希さんがドレスに着替えました1打差3位タイに佐久間朱莉とルーキーの荒木優奈。2打差5位タイには畑岡奈紗、岩井千怜、鈴木愛、パウラ・レト（南アフリカ）が続いている。山下美