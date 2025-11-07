＜kintone Golf Tournament最終日◇7日◇大栄カントリー倶楽部（千葉県）◇6299ヤード・パー72＞ツアー外競技マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第15戦の最終ラウンドが進行中。全選手が前半を終えて、郡山瞳（こおりやま・ひとみ）がトータル9アンダー・単独首位に立っている。【写真】河本結に安田祐香…女子プロたちの華やかドレス姿1打差の単独2位にツアー2勝目を目指す林亜莉奈。2打差の単独3位に昨年の関西女子学生で