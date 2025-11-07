＜JLPGA最終プロテスト最終日◇7日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 （岡山県）◇6464ヤード・パー72＞日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）最終プロテストのファイナルラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、高校3年生の伊藤愛華がトータル13アンダー・単独首位に立っている。【写真】あどけない18歳・伊藤愛華のサングラスを取った素顔3打差2位にジ・ユアイ（中国）。6打差3位タイに鳥居さくらと倉林紅、7打差5位には藤本愛菜