千葉ロッテマリーンズは7日、10月14日に制作発表したドキュメンタリー映画（12月12日公開）のタイトルが『MARINES DOCUMENTARY 2025 すべての敗れざる者たちへ』に決定し、映画特設サイトにてティザー映像を公開した。【動画】「この映画は2025年の敗北を描く」千葉ロッテ、ドキュメンタリー映画のティザー映像本作品は春季キャンプから密着で取材を開始し、選手の素顔や試合の裏側などチームのさまざまな姿を描くドキュメンタ