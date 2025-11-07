お笑いコンビ・ウエストランドの河本太（41）が6日深夜、テレビ朝日「上田ちゃんネル」（木曜深夜1・26）に出演した。今回は「愛されポンコツ芸人」No.1を決める企画に参加。ポンコツの自覚はあるかと問われた河本は「“じゃない方”っていうのは認めるけど、ポンコツは違うかな」と話した。しかし、周囲からはポンコツ扱いされているのか。以前、相方の井口浩之がインフルエンザで休養した際、予定していたコンビ仕事をキャ