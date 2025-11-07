立憲民主党の野田代表は7日、当面の物価高対策として「何らかの給付金は必要だ」と述べた。立憲は、食料品にかかる消費税を来年10月1日から0％にする法案を、衆院に提出している。野田氏は、「我々は食卓の危機だと思っている。食料品の消費税ゼロ税率を一番の基本に置いている」としたうえで、「当面の物価高対策には何か必要ではないか」と指摘した。そして、自民党が7月の参院選の公約で掲げた国民1人当たり2〜4万円の現金給付