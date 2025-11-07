シャープは11月6日、プラズマクラスター空気清浄機の新シリーズ「Purefit（ピュアフィット）」＜FU-U40＞を発売した。コンパクトサイズながら18畳に対応する空気清浄性能と、最大風量時でも44デシベルという低騒音を両立している。価格はオープンで、直販価格は42,800円。プラズマクラスター空気清浄機の新シリーズ「Purefit」＜FU-U40＞「Purefit＜FU-U40＞」は、左右両側から空気を取り入れる「Wフィルター構造」を採用。広い吸