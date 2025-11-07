小泉進次郎防衛相が７日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。クマ対策のため秋田県内で活動している陸上自衛隊の装備について説明した。自衛隊は秋田県鹿角市で５日から活動をスタート。箱わなの運搬やドローンを使った情報収集などを行うことになっている。駆除はせず、銃も持たない。代わりに木銃という長さ１・６メートルほどの木の棒とクマ除けスプレーなどを装備する。木銃には「あまりにも頼りない」と自衛隊の安全を心配する