第四北越フィナンシャルグループ [東証Ｐ] が11月7日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比56.9％増の320億円に拡大し、通期計画の523億円に対する進捗率は61.2％に達し、5年平均の57.3％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.0％減の202億円に減る計算になる。 直近3