【その他の画像・動画等を元記事で観る】原作アプリのDL数は700万を超え、その他にもTVアニメ・CD・ライブ・コミカライズなど、アイドルの成長物語を中心に多岐にわたり人々の心を魅了してきた大型メディアミックスプロジェクト『アイドリッシュセブン』（略称：アイナナ）。2018年に放送されたTVアニメ1期の劇場総集編『アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編』【前編】が10月3日（金）より大ヒット公開中！さらに、【後編