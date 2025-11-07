◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル＝１着馬にチャンピオンズＣの優先出走権）＝１１月７日、栗東トレセンダブルハートボンド（牝４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）が初重賞制覇を狙う。逃げた前走のブリーダーズＧＣは２着。デビューからの連勝は５でストップしたが、オーサムリザルトに終始、競りかけられる厳しい展開でも踏ん張ったのは力の証明でもある。「門別にいってどうかと思っ