紅葉の名所として知られる茅野市の寺ではカエデの葉が色づき見頃が始まっています。参道のカエデが真っ赤に色づいた茅野市の長円寺。日露戦争のさ中、当時の住職が戦没者への慰霊の思いで植樹したという「一行寺楓」が見頃を迎えています。今年は例年に比べ2週間ほど遅れましたが、植樹から120年たった今もなお境内を彩り続けています。諏訪市から「結婚してから毎年来ている。やっぱりきれいだなって」埼玉から「大変きれいで感激