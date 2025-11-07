◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル＝１着馬にチャンピオンズＣの優先出走権）＝１１月７日、栗東トレセン１勝クラスから逃げて３連勝中のレイナデアルシーラ（牝３歳、栗東・西園正都厩舎、父ナダル）は、Ｂダートコースを気持ちよさそうに周回。好ムードを漂わせた。「順調に調整できています。久々を使って良くなっている」と西園正調教師も手応えをにじませた。昇級初戦の今回はいきなり