秋田朝日放送 ６日夕方、秋田県三種町の国道７号で道路にいた５５歳の女性が軽自動車にはねられ死亡しました。 ６日午後５時前、三種町鹿渡の国道７号で道路にいた八郎潟町の会社員、宇佐美蘭子さん（５５）が能代市方向に進んでいた軽自動車にはねられました。宇佐美さんは意識不明の状態で秋田市内の病院に搬送されましたが、およそ６時間半後に亡くなりました。 現場は信号機や横断歩道はない見通しの良い直線道路です