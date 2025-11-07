５日、新華社の取材に応じる花王（中国）投資の竹安将董事長総経理。（上海＝新華社配信）【新華社上海11月7日】中国上海市で開催されている第8回中国国際輸入博覧会の会場で5日、花王（中国）投資の竹安将董事長総経理が新華社の取材に応じ「輸入博は単なる製品展示の場ではなく、双方向のコミュニケーションを図る重要な場でもあり、非常に重視している」と語った。2018年の第1回から出展を続けてきた花王は今年、「同美共生、