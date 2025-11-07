日本サッカー協会は7日、U―20イングランド代表との親善試合（15日・英ドンカスター）に臨むU―22日本代表メンバーを発表した。大岩剛監督率いる今回の代表は、船越優蔵監督の指揮で9〜10月のU―20W杯チリ大会で16強入りしたU―20代表メンバーを中心に、28年ロサンゼルス五輪を目指す05年以降生まれの選手で構成された。同大会で主将を務めたDF市原吏音（大宮）、A代表経験のあるGKピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）やMF