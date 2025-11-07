◆■最初の1本への悔恨 4ファウルよりも、悔いが残ったのは1本の3ポイントシュートだった。 11月5日に行われた『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B1リーグ戦第8節、仙台89ERSは敵地でアルバルク東京に80-94で敗戦。船生誠也は第3クォーター序盤で4つ目のファウルを犯し、約15分のプレータイムにとどまった。しかし、「使うべきところのファウルがほとんどだった」と冷静に