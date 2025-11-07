11月7日 公開 【拡大画像へ】 白泉社は11月7日、同社のWebサイト「ヤングアニマルWeb」にて、アイドルグループ「#2i2」森嶋あんりさんのグラビア「艶華繚乱」を公開した。 公開されたグラビアでは、森嶋あんりさんが中華風衣装を披露。気品溢れる姿から“孤高の美”を感じられるグラビアとなっている。 □「ヤングアニマルWeb」森嶋あんりさんのグラビアページ (C)森嶋あんり from #2i