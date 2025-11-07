東邦チタニウム [東証Ｐ] が11月7日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比30.7％減の11.8億円に落ち込んだ。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の33億円→36億円(前期は55.1億円)に9.1％上方修正し、減益率が40.2％減→34.7％減に縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の24億円→19億円(前期は37.2億円)に20.8％下方修正し、減益率が35.6％減