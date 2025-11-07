手書き風の文字だったり、ホラー風の文字だったり、一風変わった文字を簡単に使用することができるデジタルフォントの世界。そんなさまざまな種類がある中でも特に変わった、「町」が入力できるデジタルフォント「Shuffle Town」が誕生しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■キーボードを叩くだけで「町」を作ることができるフォント「Shuffle Town」デザイナー・イラストレーターとして活躍するオザ